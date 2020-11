La Juve vara la nuova difesa: Demiral-De Ligt e un occhio al futuro

TORINO – La Juventus scenderà questa sera in campo contro il Cagliari tra le mura amiche dell’Allianz Stadium, per la prima di dieci partite che impegneranno per un mese i bianconeri.

Il tecnico bianconero Andrea Pirlo avrà questa sera alcuni problemi in difesa, che lo porteranno a schierare insieme per la prima volta dall’inizio De Ligt e Demiral. I due difensori rappresentano il futuro della Juventus e sono pronti al primo esame in coppia. Questa sera un primo passo per i due, pronti a diventare la coppia centrale del futuro bianconero.