TORINO – La Juventus continua a sondare il mercato in cerca delle occasioni che esso offre.

Una di queste potrebbe essere il calciatore del Valencia Ferran Torres: stando a quanto riporta in Spagna Radio Onda Cero infatti, il gicoatore va in scadenza il prossimo anno e i Pipistrelli starebbero cercando di venderlo ora per non perderlo a zero. La Juventus è alla finestra pronta a fare passi avanti per la giovane ala.

