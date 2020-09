TORINO – La Juventus è pronta ad affrontare l’ultima settimana del calciomercato con un obiettivo in testa.

Il giocatore seguito da Paratici risponde al nome di Federico Chiesa, che dopo le parole di Commisso potrebbe lasciare la Viola: in caso di cessione di Douglas Costa la Juventus piomberebbe subito sul giocatore, per il quale c’è già un principio di accordo sia per un eventuale contratto sia per il pagamento alla Fiorentina in caso di acquisto.