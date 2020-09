TORINO – La Juventus ha scelto il suo nuovo numero 9, e stanca di tergiversare aspettando Roma e Napoli ha fatto il suo affondo.

Il 9 della nuova Signora di Andrea Pirlo sarà Alvaro Morata, ex compagno del tecnico proprio ai tempi della Juventus. Morata è atterrato poco dopo la mezzanotte a Caselle, e la Juventus ha voluto salutare il suo ritorno postando uno scatto del giocatore appena atterrato: “Alvaro Morata is back in Town”.