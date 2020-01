TORINO – Dopo le polemiche per il mancato minuti di silenzio in onore di Pietro Anastasi, la FIGC è corsa ai ripari.

La Federazione infatti ha provveduto a invitare la famiglia del compianto ex giocatore ad assistere a Wembley alla partita tra Inghilterra e Italia in programma il prossimo 27 marzo, per ricordare il defunto attaccante della Juventus.