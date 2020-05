Kumbulla: “CR7 è un talento raro ma il piu tosto da marcare è Dybala”

TORINO – Il difensore del Verona Kumbulla, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sport Week, dove ha parlato anche di Cristiano Ronaldo e Dybala.

“Ronaldo? Sinceramente ho realizzato che ci avrei giocato contro solo alla fine. Prima ero concentrato sulla partita. Dopo mi sono emozionato al pensiero, mi dicevo che era un sogno: fino a un anno prima, uno come lui lo potevi ammirare solo in televisione. Adesso era un avversario, troppo bello. Cristiano ha tutto, lavora tanto e ha un talento naturale. Dybala? Tecnica incredibile, è rapidissimo. Lui è quello che mi ha messo più in difficoltà, fa sterzate e controsterzate, è difficilissimo intuire in quale direzione possa andare”.