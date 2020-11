Kulusevski vuole prendersi la Juve

TORINO – Continua la crescita esponenziale in questo inizio di stagione del calciatore svedese della Juventus Dejan Kulusevski, a segno anche con la maglia della Nazionale.

Il giocatore, arrivato in estate dopo un’operazione già bloccata da gennaio, si sta ritagliando sempre più spazio nella sua Nazionale e anche in bianconero: dopo il gol alla prima contro la Sampdoria e quello contro il Verona, il giocatore ha trovato fiducia, e spera Pirlo possa dargli continuità per farlo crescere ancora.