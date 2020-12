Kulusevski e la scaramanzia: “Prima della partita mastico una gomma, se sbaglio il primo passaggio la butto”

TORINO – Dejan Kulusevski ha sfruttato al meglio l’occasione concessagli da Andrea Pirlo, che lo ha schierato titolare contro il Parma ed è stato ripagato da un gran gol.

La prestazione dello svedese contro la sua ex squadra è stata molto positiva, e oltre al gol ha lasciato buone giocate e tanta voglia da parte del giocatore. Ai microfoni di DAZN, Kulusevski ha raccontato di un “rito” pre partita che lo accompagna quando entra in campo: “Quando esco dallo spogliatoio mastico una gomma. Al primo passaggio sbagliato lo butto via, ma se sento che sta andando bene me lo tengo.”

