Koeman: “Pjanic gioca poco? Deve dimostrare che l’allenatore si sta sbagliando”

TORINO – Il tecnico del Barcellona Ronald Koeman ha parlato intervistato in conferenza stampa dell’ex giocatore della Juventus Miralem Pjanic, che non ha trovato molto spazio in questo inizio di stagione.

“A centrocampo c’è tanta competizione. Contro la Real Sociedad è entrato prima di lui Alena per il semplice motivo che è mancino e in quel momento mi serviva un calciatore di piede sinistro. Ci sono giocatori che devono aspettare la propria occasione e quando capita devono dimostrare di poter giocare. E’ lui che deve far vedere che l’allenatore sta sbagliando.”

