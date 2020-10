Koeman: “Noi e la Juventus dovremo dimostrare sul campo di essere più forti”

TORINO – Il tecnico del Barcellona Ronald Koeman ha parlato dopo la vittoria contro il Celta Vigo del sorteggio della Champions League.

“Abbiamo portato a termine il nostro lavoro con qualità e disciplina, sono orgoglioso della prova della squadra anche in inferiorità numerica. L’espulsione di Lenglet? Durante l’intervallo abbiamo detto all’arbitro che in campo ci sono stati anche altri falli, ma è stata una sua decisione e dunque non c’è bisogno di discuterne più di tanto: secondo me l’intervento era irregolare ma non così eccessivo da meritare un’ammonizione. Messi è stato molto importante per tutti, ha fatto un grande lavoro anche senza palla; Pedri e Trincao possono dare un contributo più difensivo rispetto a quello di Dembélé, è per questo che stasera ho dato loro una chance”.

“Noi e la Juventus siamo le due squadre più forti ma dovremo dimostrarlo sul campo”.