Klopp: “L’Atletico Madrid è forte, perché non gioca a calcio?”

TORINO – Dopo l’eliminazione di ieri sera dalla Champions League Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato ai giornalisti in conferenza stampa: “Sono soddisfatto della prestazione, è difficile giocare contro una squadra come questa. L’Atletico Madrid ha tanta qualità ma non capisco una cosa: potrebbero giocare un calcio vero ma preferiscono attaccare in contropiede. Ovviamente lo accettiamo, ma stasera non mi sento bene: mi rendo conto di essere davvero un cattivo perdente. I ragazzi si sono sforzati tanto contro giocatori di livello mondiale che difendono con due linee da quattro”.

