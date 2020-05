Khedira: “Ronaldo è uno dei migliori della storia del calcio perché vuole sempre vincere”

TORINO – Sami Khedira, centrocampista della Juventus, ha risposto sul proprio profilo Instagram ad alcune domande dei suoi fans: “Gioco con Ronaldo da sette anni, cinque al Real Madrid e due alla Juventus, ed è uno dei migliori della storia del calcio perché vuole sempre vincere, anche in allenamento, è un esempio per tutti. E’ un campione in campo e anche una splendida persona. Ho avuto grandi tecnici ma dico José Mourinho, lui si fidava di me e ci sentiamo ancora oggi”. E sulla strada per diventare calciatore: “Serve il talento, ma anche tanta disciplina e grande entusiasmo: bisogna lavorare duro ogni giorno ed essere sempre concentrati al massimo”.

