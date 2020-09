Khedira: continua il muro contro muro con la dirigenza

TORINO – Potrebbe esserci un vero problema in casa Juventus, legato al centrocampista tedesco Sami Khedira.

Sono infatti mesi, da quando è terminata la scorsa stagione, che la Juventus cerca di rescindere il contratto con il tedesco, non più nei piani della società e del tecnico Andrea Pirlo: il contratto di Khedira scadrà il prossimo anno, con il giocatore che pretende l’intero stipendio residuo come buonuscita, cifra che però la Juventus non vuole riconoscergli e che ha portato allo scontro tra le due parti, che non sembra ne verranno a capo tanto presto.