Keoman primo nome per il Barcellona

TORINO – Dopo l’esonero di Quique Setien il Barcellona avrebbe già trovato il suo sostsutuo per la prossima stagione.

Si tratterebbe del commissario tecnico dell’Olanda Ronald Koeman, ex giocatore blaugrana che starebbe solo aspettando si potersi liberare dagli Orange per firmare: l’eroe della prima Champions League della storia del Barcellona è quindi il primo nome per la panchina, e potrebbe essere ufficializzato nelle prossime ore e presentato mercoledì.

