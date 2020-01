Kean, il Parma prova a prenderlo in prestito

TORINO – Moise Kean ha lasciato la Juventus in estate, ma la sua esperienza inglese non sta andando come sperato. Il classe 2000 non sta trovando molto spazio tra le fila dell’Everton, e l’avvento di Ancelotti sulla panchina dei ‘Toffees’ non sembra aver cambiato la situazione. Stando a quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, il Parma starebbe tentando di prenderlo in prestito dall’Everton per i prossimi sei mesi. L’operazione è complessa, ma è probabile che un ritorno in Serie A possa giovare alla carriera di Kean, considerato ancora tra i migliori prospetti del calcio italiano.