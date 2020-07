Juventus Under23-Padova: ufficiale l’orario

TORINO – In virtù della vittoria della Coppa Italia di Lega Pro la Juventus ha raggiunto i playoff per la serie B.

I bianconeri sono stati sorteggiati per giocare contro il Padova giovedì 9 luglio alle 20:30, in casa in quanto teste di serie.

Queste le modalità di svolgimento del torneo.

“Il Primo Turno della Fase Play Off Nazionale si articolerà attraverso 5 incontri in gara unica. Le squadre “teste di serie” disputeranno la gara in casa. Le squadre vincenti gli incontri in gara unica avranno accesso al Secondo Turno della Fase Play Off Nazionale. In caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, avranno accesso al Secondo Turno della Fase Play Off Nazionale le squadre definite “teste di serie””.

