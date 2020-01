Juventus-Udinese: la guida alla partita

TORINO – L’Udinese, sul proprio sito ufficiale, ha pubblicato la guida alla partita di Juventus-Udinese: “È iniziato il conto alla rovescia all’Allianz Stadium di Torino per gli Ottavi di Finale della Coppa Italia tra Juventus e Udinese in programma domani 15 gennaio alle ore 20,45. Il bilancio dei precedenti tra Juventus e Udinese è di 91 incontri in serie A a cui si aggiungono 3 partite di Coppa Italia e 2 gare di spareggio per l’accesso alla Coppa Uefa.

L’UDINESE IN COPPA ITALIA

Quella di domani sera sarà la partita numero 193 per l’Udinese in Coppa Italia a partire dal 2 aprile 1922 (4-0 in casa alla Feltrese). In quell’edizione, la prima, i bianconeri arrivarono alla finalissima e poi furono sconfitti a Vado Ligure condannati da una rete di Levratto al 127′. Dagli anni 2000 l’Udinese in 5 occasioni è approdata alle semifinale; a sbarrarle la strada verso la finalissima fu il Parma nel 2000-01 (2-1 al Friuli, 0-1 a Parma); la Roma 1-1 all’ Olimpico e 1-2 a Udine nel 2004-05); l’Inter (0-1 al Meazza, 2-2 a Udine nel 2005-06); ancora la Roma (0-2 a Roma, 1-0 a Udine nel 2009-10) e la Fiorentina (2-1 a Udine, 0-2 a Firenze nel 2013-14). A livello di statistiche l’Udinese ha vinto 89 partita, 33 i pareggi, 70 le sconfitte. Il migliore realizzatore è Di Natale, 19 gol (più altri 6 con l’Empoli); seguono Di Michele 10, Zico 8, De Vitis 7, Edinho, Carnevale e Gerolin 6, Causio e Margiotta 5. Il giocatore con più presenze è Bertotto, 36.