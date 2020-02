TORINO – La Juventus U23 è chiamata a sfidare la Pianese nella 27esima giornata di campionato di Serie C in casa, allo stadio Moccagatta di Alessandria. Di seguito riportiamo le scelte di mister Pecchia per la sfida.

Juventus Under 23: Loria, Muratore, Marchi, Brunori, Mulè, Toure, Zanimacchia, Di Pardo, Frabotta, Del Sole, Delli Carri. All. Pecchia.

