Juventus-Napoli: oggi la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport

TORINO – Il Collegio di Garanzia dello Sport, terzo grado di giudizio della Giustizia Sportiva, si pronuncerà oggi circa il ricordi di De Laurentiis sulla sconfitta 3-0 a tavolino contro la Juventus.

Il Presidente Franco Frattini a sezioni unite dovrà decidere se confermare il 3-0 a tavolino e 1 punto di penalizzazione, o accogliere il ricorso dei partenopei. Stando alle norme, la sentenza non può essere ribaltata, quindi dovrebbe essere confermato il 3-0 a tavolino e -1 in classifica. Difficile ci si limiti alla sola restituzione del punto. L’unica cosa che potrebbe essere cancellata dal Collegio di Garanzia dello Sport è la malafede del Napoli, in modo da evitare un altra penalizzazione in classifica da parte della Procura federale, rispetto al procedimento disciplinare in corso.

