Juventus Museum chiuso fino al 4 aprile

TORINO – La Juventus si sta adeguando alle norme legate al contenimento del Coronavirus, e oltre la partita a porte chiuse di questa sera, anche il Museo sarà chiuso.

Come ricordato dalla società in una nota diffusa via Twitter: “In ottemperanza alle disposizioni del Dpcm dell’8 marzo 2020, lo #JuventusMuseum sarà chiuso al pubblico a partire da questa mattina e fino al 3 aprile, salvo diversa disposizione ministeriale.”

