Juventus-Lazio, le pagelle di Angelo Di Livio: Dybala disegna calcio, Ronaldo decisivo

TORINO – Di seguito riportiamo le pagelle di Angelo Di Livio di Juventus-Lazio.

SZCZESNY 6.5 – Non troppo impegnato e non viene quasi mai chiamato in causa. Fa una parata decisiva nel finale su punizione di Milinkovic-Savic.

ALEX SANDRO 6.5 – Nel primo tempo prende un palo ed è propositivo sulla fascia.

BONUCCI 5.5 – Un po’ di sbavature sulle marcature degli attaccanti laziali, sottotono rispetto al solito. Provoca goffamente il rigore del 1-2 biancoceleste.

DE LIGT 6 – Gestione ordinata.

CUADRADO 6 – Bene in fase offensiva, soffre un po’ Djavan Anderson nella prima frazione.

RAMSEY 5 – Il peggiore in campo della Juve, non si vede praticamente mai e quando prende palla ha zero idee.

RABIOT 6.5 – Buoni inserimenti con e senza palla, sta migliorando di partita in partita.

BENTANCUR 6 – Anche lui sottotono rispetto ai suoi standard, ma in quelle poche cose che fa non commette errori.

DOUGLAS COSTA 5.5 – Era la sua occasione dal primo minuto, ma esagera troppo con i dribbling e non osa la giocata.

DYBALA 7 – Disegna la partita a Cristiano Ronaldo: prima l’assist da spingere in porta e poi un’altra gran palla che il portoghese stampa sulla traversa.

RONALDO 7.5 – Una doppietta e una traversa. Decisivo nel match più clou e fa 30 gol in stagione. Ma attenzione perché, dopo la decisiva vittoria, è arrivata anche un’altra grandissima notizia di mercato per i tifosi bianconeri. Finalmente ci siamo: accordo vicinissimo, siamo ai dettagli! >>>VAI ALLA NOTIZIA