TORINO – La Juventus, secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Sportmediaset, sarebbe in pole per Sandro Tonali. Il centrocampista del Brescia avrebbe una valutazione di circa 50 milioni di euro ma i bianconeri sarebbero intenzionati ad aspettare una eventuale retrocessione delle Rondinelle per ottenere uno sconto sul giocatore ed accaparrarselo a giugno.