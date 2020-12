Juventus in campo al mattino

TORINO – La Juventus si è allenata questa mattina alla Continassa in vista della partita di domani contro la Fiorentina, ospite tra le mura amiche dell’Allianz Stadium.

I bianconeri di Pirlo sono scesi in campo questa mattina per preparare la sfida di domani, con il tecnico che ha ritrovato Paulo Dybala, assente a Parma per un affaticamento, e che dovrebbe partire domani da titolare al fianco di Cristiano Ronaldo. In difesa potrebbe rivedersi Demiral, mentre a centrocampo dovrebbe tornare Arthur.

