TORINO – Attraverso il suo sito internet la Juventus ha reso note le modalità di vendita per la gara contro la Fiorentina.

“ Sarà Lunch Game, domenica 2 febbraio alle 12.30; la Juve ospiterà all’Allianz Stadium la Fiorentina.

Terminate le fasi di vendita dedicata ai Juventus Member, inizia oggi la vendita libera.

Qui trovate tutte le info utili per acquistare il vostro biglietto, e le speciali PROMO Donne e Under 16! Non mancate!” (Juventus.com)