Juventus-Fiorentina: le formazioni ufficiali

TORINO – Tra pochi minuti la Juventus scenderà in campo all’Allianz Stadium per l’ultima partita del 2020 contro la Fiorentina, che la squadra di Andrea Pirlo cercherà di vincere per chiudere l’anno al meglio.

Queste le formazioni ufficiali delle due squadre.

JUVENTUS (442): Szczesny; Alex Sandro, De Ligt, Bonucci, Cuadrado; Ramsey, McKennie, Bentancur, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo

FIORENTINA (532):Dragowki; Caceres, Milenkovic, Pezzella, Igor, Biraghi; Amrabat, Borja Valero, Castrovilli; Ribery, Vlahovic

