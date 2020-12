Juventus-Fiorentina: a Firenze sospesa la consegna della posta nelle vie “juventine”

TORINO – La Juventus affronterà questa sera la Fiorentina tra le mura amiche dell’Allianz Stadium, in una partita che nella città toscana è sentita più di tutte le altre.

Proprio per questo l’azienda di spedizioni postali Postini fiorentini ha sospeso per la giornata di oggi la consegna della posta nelle vie “juventine”, come annunciato dall’azienda stessa attraverso la sua pagina Facebook: “In vista della partita di stasera, per la giornata di oggi ci saranno delle restrizioni relative alla nostra zona di consegna diretta. Non garantiamo il servizio nelle seguenti vie: Via Tacchinardi, Via Moggi, Via Lippi (e Macia), Via Agnelli, Via Boninsegna, Viale Torricelli (solo i numeri pari), Borgo Allegri, Via della Chiesa, Via casa Morata, Via di Lapo. Orgogliosi della vostra comprensione, FORZA VIOLA”

>>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<