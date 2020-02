Juventus-Brescia: Stat of the game

TORINO – Attraverso il suo sito internet la Juventus ha reso note le statistiche del match vinto domenica contro il Brescia.

“ La Juventus di Sarri ha trovato il gol per la 30ª partita consecutiva in tutte le competizioni, solo tre allenatori hanno avuto una striscia più lunga sulla panchina dei bianconeri: Ljubisa Brocic 35 gare nel 1958, Fabio Capello 40 nel 2006 e Massimiliano Allegri 34 nel 2017.

GLI ALTRI FACTS

Maurizio Sarri è il secondo allenatore nella storia della Juventus ad aver vinto 16 delle prime 17 partite interne sulla panchina dei bianconeri in tutte le competizioni, dopo Carlo Parola nel 1960. Il tecnico bianconero ha vinto tutte le 13 partite casalinghe da allenatore contro squadre neopromosse in Serie A.

Paulo Dybala ha realizato la sua decima rete su calcio di punizione diretta in Serie A, sette di queste sono arrivate allo Juventus Stadium. La Joya ha disputato la sua 150ª presenza in Serie A con la maglia della Juventus.

Juan Cuadrado è uno dei sei giocatori ad aver trovato il gol in Serie A in ciascuna delle ultime nove stagioni assieme a Nainggolan, Pjanic, Quagliarella, Ilicic e Bonaventura.

La Juventus è la squadra che ha segnato di più su sviluppo di calcio piazzato in questo campionato (18 reti).

Nessuna squadra ha subito meno reti casalinghe della Juventus (una, al pari del Parma) nel 2020 in Serie A.

La Juventus ha subito solamente cinque tiri in questo match: record per i bianconeri nel campionato in corso, al pari del match contro la SPAL di settembre.” (Juventus.com)

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<