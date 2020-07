Juventus-Atalanta, Top e Flop: bene Rabiot, malissimo Bernardeschi

TORINO – Di seguito riportiamo il top e il flop bianconeri in Juventus-Atalanta.

TOP – RABIOT – Il francese è il protagonista di questa partita e sicuramente il migliore in campo dei bianconeri. Quando parte verso l’area avversaria è imprendibile e sempre pericoloso. Buona la qualità che mette nelle giocate e nello smistare il pallone.

FLOP – BERNARDESCHI – Ennesima prestazione sottotono per l'ex Fiorentina che colleziona un altro 5 in pagella. Davvero inspiegabile quello che è accaduto a questo ragazzo dopo la bella partita contro il Bologna. Dove sei finito Federico?

