Juventus-Atalanta 2-2: bianconeri mai realmente in partita, Atalanta sempre in controllo

TORINO – Nei primi minuti del primo tempo dominio assoluto dell’Atalanta che al 17esimo minuto segna subito il gol del vantaggio con un grande scambio tra Gomez e Zapata, con quest’ultimo che trafigge la porta difesa da Szczesny. L’egemonia nerazzurra dura anche per il resto della prima frazione. La Juventus, infatti, si vede a sprazzi solamente in fase di possesso palla, non necessari a pareggiare la partita. Al 55esimo il direttore di gara assegna un rigore ai bianconeri per un tocco di bracco di De Roon che Ronaldo trasforma. La squadra di Sarri cerca di aumentare i giri del motore ma non riesce mai ad entrare definitivamente in controllo della partita. All’80esimo una perla di Malinovski trafigge Szczesny su assist di Muriel e sigla la rete che decide la partita. Ma attenzione perché, proprio nel post partita, è arrivata anche una clamorosa novità per il mercato bianconero: notizia bomba, colpo da più di 50 milioni di euro! >>>VAI ALLA NOTIZIA

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<