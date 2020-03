TORINO – La Juventus ha sospeso tutte le attività di allenamento dopo la positività di Daniele Rugani al COVID-19.

I bianconeri sono in isolamento al

J Hotel dove resteranno per 15 giorni come da protocollo. A questo punto il match contro il Lione della prossima settimana verrà rimandato a data da destinarsi, anche se la UEFA potrebbe sospendere tutte le competizioni fino a che non rientrerà l’emergenza.

