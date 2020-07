Juve-Samp, le pagelle: Cristiano Ronaldo è il Re indiscusso

TORINO – Si è appena conclusa la gara tra Juventus e Samp con la vittoria dei bianconeri per 2-0 che, conquistano di fatto il loro nono scudetto consecutivo. Di seguito le pagelle dei bianconeri, tenendo in considerazione anche dell’ennesimo traguardo raggiunto.

SZCZESNY 8 – Se questo scudetto è arrivato, il merito, molto, è anche il suo, con patate strepitose, come monumentale sul colpo di testa di Quagliarella.

DE LIGT 8 – La solita diga, cresce a dismisura ed è destinato a diventare il più forte centrale al mondo.

BONUCCI 7,5 – Indiscussa garanzia della retroguardia, capitano e leader di questa squadra, soprattutto quando mancava una figura come quella di Chiellini.

CUADRADO 7 – Duttile e affidabile in ogni ruolo come sempre, instancabile come ogni anno.

ALEX SANDRO – 7 Un po’ calante in questa ultima distagione, ma determinante in questo ciclo vincente.

MATUIDI – 7 Diga del centrocampo, presente in ogni azione offensiva degli avversari.

RABIOT – 7,5 Enorme il lavoro svolto dal francese in questa gara e nella fase finale della stagione, importante la sua riconferma il prossimo anno.

PJANIC 7,5 – Non poteva che concludere il suo ciclo in bianconero così come lo aveva iniziato, vincendo.

BERNARDESCHI – 7 Più nero che bianco in questo anno di Sarri ma ha trovato un gol pesantissimo dopo mesi di digiuno.

DYBALA 7 – Soloto diamante che brilla in campo, costretto a lasciare dopo soli 40 di gioco per infortunio.

RONALDO 8 – Sarebbe stato un 8,5 e forse anche qualcosa in più se solo non fosse per quel rigore sbagliato nel finale, ininfluente sul risultato finale, ma pesantissima in ottica marcatori. Trascinatore indiscusso.