Juve, ricordi Guido Vadalà? Ora è ad un passo dal Trapani

TORINO – Juve, ti ricordi di Guido Vadalà? Ora è ad un passo dal ritorno in Italia ma in Serie B col Trapani. L’attaccante italo-argentino era passato alla Juventus nell’estate del 2016 come contropartita nell’affare Tevez-Boca Juniors. Vadalà era considerato da tutti uno dei più grandi talenti sudamericani in circolazione ma poi si è perso ed è tornato al Boca, che a sua volta lo ha girato in prestito a molte squadre in Argentina. Dal primo gennaio, il giocatore è stato svincolato dai gialloblu e, secondo quanto riportato da Sky Sport, sarebbe ad un passo dal Trapani.