Juve, Pogba torna di moda

TORINO – Con il nono scudetto consecutivo ormai quasi certo, i bianconeri stanno già pensando alla prossima stagione, con i vari obiettivi di mercato da tenere sotto occhio. Uno dei nomi in cima alla lista di Paratici è quello di Pogba che, sembra essere un separato in casa del Manchester United. Proprio sul francese la dirigenza della Continassa farebbe follie per un suo eventuale ritorno e stando a quanto riportato dai quotidiani odierni, sarebbe intenzionata ad avanzare una prima offerta.