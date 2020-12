Juve, in rete anche il secondo e il terzo kit

TORINO – Dopo le anticipazioni circa la prima maglia del prossimo anno che renedrà omaggio al decennale dello Stadium, l’account Twitter La Maglia Bianconera ha fornito dettagli anche sul secondo e sul terzo kit.

La seconda maglia dovrebbe essere totalmente nera come inserti in tonalità cangiante per le strisce e per i loghi, con la colorazione che dovrebbe andare dall’arancione al rosa.

La terza maglia invece è quella che presenta le maggiori sorprese: la maglia avrà infatti probabilmente una grafica geometrica inspirata allo streetwear degli anni ’90. I colori saranno il giallo e il blu, con i loghi bicolore.

