TORINO – Dopo la seduta di ieri, anche oggi la Juventus si troverà alla Continassa per allenarsi.

I bianconeri sono in campo al centro sportivo per la seduta di allenamento odierna, nella quale la squadra continuerà a preparare la sfida in programma sabato sera contro il Verona. Da valutare Bernardeschi e Dybala, con l’argentino che dovrebbe scendere regolarmente in campo.