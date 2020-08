TORINO – La Juventus è stata eliminata ieri sera dal Lione nonostante la vittoria per 2-1 all’Allianz Stadium.

La Juventus ieri sera è stata eliminata per la prima volta nella sua storia da una squadra francese in una sfida ad eliminazione diretta di una competizione europea. Questo fa capire ancora di più quanto la partita di ieri dovesse andare diversamente e quanto in società faranno delle valutazioni per il futuro.

