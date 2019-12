Juve, Emre Can diviso tra Manchester e Parigi

TORINO – La Juve nella prossima sessione di mercato avrà una carta importante da giocare: Emre Can. Il centrocampista non si è integrato nello stile di gioco di Maurizio Sarri che infatti lo ha escluso dalla lista Uefa. Il tedesco ha trovato pochissimo spazio, e quando l’ha avuto non l’ha sfruttato al meglio. Con l’apertura del mercato di riparazione, l’ex Liverpool verrà utilizzato come merce di scambio, viste le tante pretendenti. I bianconeri potrebbero proporlo in cambio di Paredes al PSG o di Pogba al Manchester United, in uno doppio prestito con obbligo di riscatto.