Juve, centrocampo in difficoltà, servono rinforzi

TORINO – La Juve sembra propensa ad andare avanti col tridente delle meraviglie, questa soluzione però necessita qualche ritocco a centrocampo. Contro la Lazio la mediana bianconera non è stata all’altezza delle aspettative ed è stata surclassata da quello biancoceleste. Bentancur era molto nervoso, Pjanic troppo marcato e spento, Matuidi impreciso. Le alternative al momento sono Ramsey e Rabiot che ancora non hanno trovato la forma migliore, Emre Can da separato in casa e Khedira infortunato per altre settimane. Urge una soluzione. Viva l’idea di scambio Can-Paredes, ma si guardano anche Rakitic, Vidal e Tonali.