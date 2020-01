TORINO – Secondo quanto riportato da Sportmediaset, la Juventus sarebbe a lavoro non solo per rinnovare il contratto di Szczesny ma anche quello di Paulo Dybala. Il contratto dell’argentino scadrebbe nel 2022 e Paratici sarebbe intenzionato a prolungare fino al 2024, ovvamente aumentando l’ingaggio annuale. L’attaccante, per ora, percecipisce circa 7.5 milioni e la volontà sarebbe quella di portarlo a circa 9.