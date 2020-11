Juve a riposo, domani prevista la ripresa

TORINO – La Juventus, dopo essere scesa sabato in campo agli ordini del suo allenatore, sta godendo di due giorni di riposo, con la ripresa degli allenamenti fissata per domani.

Andrea Pirlo inizierà, nella seduta prevista per domani, a preparare la partita di sabato sera contro il Cagliari, anche se a ranghi ridotti: alla Continassa infatti torneranno i Nazionali tra domani e giovedì, con il tecnico che avrà a disposizione un solo giorno per preparare la sfida contro i sardi, la prima di dieci partite in un mese.