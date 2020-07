Jorginho: “Tante voci sul mio futuro ma non le ho ascoltate”

TORINO – Uno dei nomi accostati alla Juventus in questo mercato è quello di Jorginho.

Il calciatore italo-brasiliano in forza al Chelsea sembra aver finito il suo periodo in Inghilterra e, complice la presenza di Maurizio Sarri, sarebbe uno degli obiettivi dei bianconeri. Il calciatore ha così parlato del suo futuro: “Devo restare concentrato su quel che il club mi chiede, ci sono state tante voci sul mio futuro ma non le ho ascoltate. Penso soltanto a finire la stagione qui e conquistare un posto nella prossima Champions League”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<