In numbers – un grande classico del calcio italiano

TORINO – I ROSSONERI CONTRO LA JUVE Il Milan è la squadra contro cui la Juventus ha pareggiato più partite (54) e subito più gol in Serie A (215).

12 VOLTE IMBATTUTI La Juventus è imbattuta nelle ultime 12 partite contro il Milan contando tutte le competizioni (9V, 3N): è la striscia più lunga per i bianconeri nella storia di questa sfida.

84 PRECEDENTI A MILANO Sono 84 le sfide in casa del Milan, con la Juventus in trasferta: il bilancio si compone di 28 vittorie interne, 33 pareggi e 23 successi esterni.

JUVE FORZA 2 La Juventus ha segnato almeno due gol in tutte le ultime sette partite di campionato: i bianconeri non fanno meglio da ottobre 2018 quando si fermarono a quota nove.

DALLA RIPRESA… Dalla ripresa del campionato il Milan è la squadra che ha subito meno conclusioni (28), mentre per la Juventus sono stati ben 51 i tiri subiti nel periodo.

LE MENO COLPITE Nel 2020 in Serie A Juventus (nove) e Milan (13) sono le due squadre che hanno subito meno gol.

NEL PRIMO QUARTO D’ORA… Nessuna squadra ha subito meno gol della Juventus nei primi 15 minuti di gioco in questo campionato (uno).

CR29 Con 29 gol in 38 partite, Cristiano Ronaldo ha già superato il bottino di reti in tutte le competizioni della scorsa stagione (28 reti in 43 presenze).

IL PIPA CONTRO IL DIAVOLO Gonzalo Higuaín ha segnato sei gol in 11 sfide contro il Milan in Serie A, ma quattro di queste reti sono arrivate nelle prime quattro gare contro i rossoneri.

JUVE IN THE BOX La Juventus è la squadra che ha subito meno reti dall’interno dell’area di rigore in questo campionato (24).

