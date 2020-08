TORINO- Quello di venti milioni non era in realtà il vero prezzo sborsato dalla società nerazzurra per assicurarsi le prestazioni di Christian Eriksen. Nel bilancio dell’Inter, pubblicato poche ore fa, si nota infatti come la vera cifra legata all’operazione del trequartista sia infatti di 27 milioni, e non 20 come riportato dalla società al momento dell’acquisto.

