Il piano di Paratici per Pogba

TORINO – La Juventus si appresta a disputare la sua ultima partita dell’anno contro la Fiorentina, che arriverà domani tra le mura amiche dell’Allianz Stadium.

Mentre la squadra bianconera cerca continuità in campo, Fabio Paratici si sta muovendo sul mercato e ha puntato gli occhi su Paul Pogba: il giocatore è in rotta con lo United che lascerà sicuramente a fine stagione, ma il dirigente bianconero anticipare i tempi: per questo proverà a chiedere a gennaio il giocatore allo United, proponendo un riscatto per fine stagione.

