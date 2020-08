Il Monza su Zanimacchia

TORINO – Il Monza di Silvio Berlusconi avrebbe messo gli occhi sul calciatore della Juventus Unde23 Zanimacchia.

Reduce dall’esordio in prima squadra con la Juventus, l’esterno d’attacco classe 1998 sarebbe un obiettivo di mercato del Monza neopromosso in Serie B. La Juventus sarebbe disposta a lasciare partire il giocatore, e chiede per il suo cartellino 7 milioni di euro, con la possibilità di una prelazione per il futuro.

