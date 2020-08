Il Genoa prova a riprendersi Perin

TORINO- Tornato alla Juventus dopo il semestre in prestito in Liguria, il 28enne di Latina pare essere molto ricercato sul mercato. A lui si sono interessate sia l’Atalanta che la Roma ma nessuna delle due al momento sembra avere intenzione di affondare il colpo in tempi rapidi. Nei giorni scorsi era poi emersa anche la pista inglese, con il Fulham in prima fila. Una soluzione che però non entusiasma il giocatore.

Ecco perchè il Genoa non ha perso le speranze di rivedere ancora una volta a Pegli il suo figliol prodigo. In fondo in rossoblù Perin non avrebbe problemi di ambientamento e, soprattutto, nella stagione che porta all’Europeo avrebbe la certezza pressoché matematica di partire titolare.