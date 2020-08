Il City sonda il terreno per Bentancur: secco no della Juve

TORINO – La Juventus che si appresta a giocare con il Lione guarda anche al mercato, con alcuni dei suoi giocatori finiti nel mirino delle big europee.

Il Manchester City, stando a quanto riporta la stampa inglese, avrebbe infatti chiesto informazioni sul centrocampista bianconero Rodrigo Bentancur: la risposta della Juventus non è tardata ad arrivare, con i bianconeri che hanno risposto ai Citizens con un secco no, essendo il giocatore uno dei pilastri per la Juve del futuro.

