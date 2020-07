Il Barcellona torna su De Sciglio

TORINO – La Juventus continua a muoversi per la prossima stagione, con il mercato in entrata e in uscita che sta per entrare nel vivo.

Dopo averne parlato durante la trattativa che ha portato allo scambio tra Pjanic e Arthur, il Barcellona si sarebbe rifatto vivo con i bianconeri per il terzino Mattia De Sciglio: il giocatore è valutato 10 milioni di euro e c’è l’apertura della Juventus per venderlo, con il Barcellona che dovrà solo ufficializzare l’offerta.

