Il Barcellona fa il prezzo di Umtiti: 50 milioni di euro. La Juve segue interessata

TORINO – Secondo il quotidiano spagnolo Sport, il Barcellona avrebbe fatto il prezzo di Umtiti: circa 50 milioni di euro. Il difensore francese campione del mondo in carica, quest’anno, ha trovato pochissimo spazio nell’undici titolare blaugrana (anche causa infortuni) e per questo motivo vorrebbe partire. Su di lui ci sono molti club della lega cinese e degli Emirati Arabi ma anche la Juventus starebbe guardando interessata la faccenda, in cerca di un’occasione per rafforzare ulteriormente la difesa.

