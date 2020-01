Iachini: “Conte si lamenta del mercato? Io piango in un angolino”

TORINO – Il tecnico della Fiorentina Giuseppe Iachini, avversario domenica della Juventus, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida all’Inter di Coppa Italia.

“Veniamo da tre partite in una settimana, quindi abbiamo avuto un grande dispendio fisico ed energetico. Anche ieri c’era un po’ di fatica, oggi farò le mie scelte anche in base alla freschezza dei miei giocatori. Anche perché andiamo su un campo non semplice, dovremo fare una gara perfetta. Tra oggi e domani prenderò le mie scelte. L’unica cosa che posso dire è che giocheranno Terracciano e Ceccherini. Le polemiche arbitrali? Ho molta fiducia in loro. Non ho timore che ci siano ripercussioni a Milano: chi verrà ad arbitrare sa che la partita sarà da giocare per tutt’e due le squadre. Anche a noi è capitato qualche episodio, penso a Napoli e anche col Genoa se ci danno il rigore no è che ci sputiamo sopra, come si dice a casa mia. Però né ci lamentiamo né vogliamo accettare i problemi degli altri”.

“Castrovilli non sarà disponibile. Conte che si lamenta per il mercato? Mi metto a piangere in un angolino. Con Antonio c’è stima da sempre. Io ho grande fiducia nella società e nel lavoro. Sono convinto che qualcosa faremo perché c’è bisogno. Non mi posso permettere però di vedere cosa succede in casa degli altri. Se si lamenta avrà le sue ragioni. Ogni allenatore vorrebbe avere 25 titolari. Gli obiettivi sono tanti e uno vorrebbe essere sempre più competitivo. L’allenatore è così. Cerchiamo di spingere, soprattutto quando c’è il mercato. Meglio piangere prima che dopo”.